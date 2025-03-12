Перевод часов в Украине: куда крутить стрелки при переходе на летнее время

В Украине в ночь на 30 марта состоится переход на летнее время. Большинство современных гаджетов автоматически изменят время, однако механические часы нужно будет перевести вручную.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В 3:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Это означает, что украинцы будут спать на час меньше.
Переход на летнее время остается в силе, поскольку закон об отмене сезонного перевода часов до сих пор не вступил в юридическую силу. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект еще в 2024 году, однако президент Владимир Зеленский его не подписал. Документ предусматривал отмену перевода часов и фиксацию зимнего времени (GMT+2) как постоянного.
В Украине перевод часов ввели в 1981 году во времена СССР, а с 1996 года это регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно ему, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а возврат на зимнее - в последнее воскресенье октября.
Основной целью перевода часов является экономия электроэнергии благодаря удлинению светового дня. Однако медики и эксперты предостерегают, что такие изменения могут негативно влиять на биоритмы людей, вызывая усталость, стресс и проблемы со сном.
Следующий перевод часов состоится 26 октября 2025 года, когда Украина вернется на зимнее время.
Ранее РБК-Украина писало о влиянии сезонного перевода часов на здоровье украинцев. Психиатр-нарколог Евгений Скрипник отмечает, что переход на летнее время может вызвать перепады артериального давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических заболеваний и тревожных расстройств. Адаптация к новому времени может длиться до двух недель, особенно для людей с гипертонией, депрессией или тревожными расстройствами.
Врач рекомендует больше гулять на свежем воздухе, придерживаться стабильного режима сна и ограничивать использование гаджетов перед сном, чтобы облегчить адаптацию к переводу часов.
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