Перевод часов в Украине: куда крутить стрелки при переходе на летнее время

В 3:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Это означает, что украинцы будут спать на час меньше.

Переход на летнее время остается в силе, поскольку закон об отмене сезонного перевода часов до сих пор не вступил в юридическую силу. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект еще в 2024 году, однако президент Владимир Зеленский его не подписал. Документ предусматривал отмену перевода часов и фиксацию зимнего времени (GMT+2) как постоянного.

Когда начали переводить часы в Украине

В Украине перевод часов ввели в 1981 году во времена СССР, а с 1996 года это регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно ему, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а возврат на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Основной целью перевода часов является экономия электроэнергии благодаря удлинению светового дня. Однако медики и эксперты предостерегают, что такие изменения могут негативно влиять на биоритмы людей, вызывая усталость, стресс и проблемы со сном.

Следующий перевод часов состоится 26 октября 2025 года, когда Украина вернется на зимнее время.