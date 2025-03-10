Коли в Україні переводять годинники на літній час: точна дата
Перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч на 30 березня, якщо до цього часу не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт ще торік, однак президент Володимир Зеленський досі його не підписав.
Про це розповідає РБК-Україна.
Згідно з чинними правилами, 30 березня о 3:00 ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше. Більшість електронних пристроїв змінять час автоматично, а механічні годинники доведеться перевести вручну.
У 2024 році Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №4201, який мав скасувати переведення годинників та зафіксувати зимовий час (GMT +2) як постійний. Однак без підпису президента документ не набув юридичної сили. Таким чином, наразі офіційно перехід на літній час залишається чинним, і 26 жовтня 2025 року Україна має знову повернутися на зимовий час.
Зазначимо, більша частина території України (85%) знаходиться у другому часовому поясі, що відповідає зимовому часу. Водночас частина Закарпаття належить до першого поясу, а Луганська, Донецька області, а також східні райони Харківської та Запорізької областей - до третього. Через це у найзахідніших і найсхідніших регіонах країни спостерігається різниця у часі, що перевищує одну годину від стандартного.
Раніше РБК-Україна писало про доцільність сезонного переведення годинників в Україні. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування цієї практики, обґрунтовуючи це політичними та медичними причинами. Однак, для набуття чинності, закон потребує підпису президента, який досі не був поставлений. Історично переведення годинників було пов'язане з економією електроенергії, проте сучасні дослідження ставлять під сумнів його ефективність у цьому аспекті.
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