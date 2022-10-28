Переведення годинників. Коли Україна перейде на зимовий час і навіщо це потрібно

В Україні переводять годинники традиційно двічі на рік. Вже цієї неділі, 30 жовтня, відбудеться перехід на зимовий час. Саме він вважається природним для нашої країни, тож питання доцільності зміни сезонного часу вже довгий час є предметом обговорень.

Більш докладно про те, для чого щороку переводять годинники і чи допоможе це заощадити електроенергію – у матеріалі РБК-Україна .

Коли ми почали переводити годинники

Перехід із літнього на зимовий час і навпаки в Україні розпочався ще за радянських часів. Цій традиції понад 40 років. З 1981 року стрілки годинника переводили на годину вперед у березні, а у жовтні починався зимовий час з переведенням на одну годину назад.

Із проголошенням незалежності практика сезонного часу продовжилась. У 1996 році на законодавчому рівні було закріплено, що перехід на зимовий час в Україні здійснюється о 04:00 в останню неділю жовтня, а літній час починається в останні вихідні березня.

Чи є сенс у сезонному часі

Спочатку необхідність переведення годинників пояснювалася економією енергоресурсів на освітлення, оскільки світловий день стає довшим . Але зараз це твердження втратило актуальність.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, при зміні сезонного часу суттєво заощадити не вдасться, бо головним споживачем електроенергії є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства.

Історичні дані свідчать, що в середньому за рахунок переведення стрілок годинника вдається заощадити не більше 2% електроенергії, - рівень статистичної похибки. Проте в Україні потрібна економія у 20% і більше.

При цьому Білявський зазначає, що навіть для економії електроенергії на освітленні переводити годинники не обов'язково – промисловим підприємствам достатньо замінити прожектори майданчиків чи лампи накалювання у цехах на LED.

"Той ефект, на який покладалися за радянських часів, зараз фактично не працює, тому економити слід за рахунок модернізації промисловості, зміни графіка робочого часу промислових підприємств та запровадження третьої зміни", - розповів експерт.

До того ж про відмову від практики сезонної зміни часу постійно говорять і медики. Переведення годинника негативно впливає на циркадні ритми людини, порушується режим сну, погіршується самопочуття. Вчені стверджують, що це особливо небезпечно для людей з хронічними захворюваннями.

Спроби встановити єдиний київський час

Верховна рада кілька разів намагалася скасувати переведення годинників, але поки що безуспішно. У 2011 році депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити – літній чи зимовий.

Навесні 2021 року парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект №4201 ("Про обчислення часу в Україні"), який пропонував закріпити по всій території країни єдиний київський час.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі UTC+2 – природному для нашої країни. На користь відмови від переведення стрілок годинників в Раді говорили про доведені факти негативного впливу на здоров'я людей щорічного переходу на літній час.

Проте депутати не змогли затвердити законопроект у другому читанні та відправили його на доопрацювання. Подальшому розгляду документа завадило повномасштабне вторгнення РФ.

Де ще переводять годинники

Щорічний перехід на літній/зимовий час практикують у більшості штатів США, Канаді, Мексиці, Австралії, Великій Британії, Ізраїлі, країнах Євросоюзу.

При цьому в ЄС протягом кількох років обговорювали можливість встановити єдиний час без переведення стрілок годинників.

У 2021 році країни Євросоюзу мали вибрати, на якому постійному часі вони хочуть залишитися – на літньому чи зимовому. Однак цей експеримент відклали через пандемію коронавірусу.

Коли потрібно перевести стрілки у 2022 році

Традиційно, зимовий час в Україні розпочнеться в останню неділю жовтня.

Цього року необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад в ніч із суботи на неділю – о 04:00 30 жовтня. Перехід на літній час відбудеться 26 березня 2023 року о 03:00.

Анонсуючи зміну сезонного часу в Міністерстві економіки наголосили, що час, який діє в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. Літній час запроваджується з метою ефективного використання світлої частини доби.