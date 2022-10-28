Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно

В Украине переводят часы традиционно дважды в год. Уже в это воскресенье, 30 октября, состоится переход на зимнее время. Именно оно считается естественным для нашей страны, поэтому вопрос целесообразности смены сезонного времени уже долгое время является предметом обсуждений.

Подробнее о том, для чего ежегодно переводят часы и поможет ли это сэкономить электроэнергию – в материале РБК-Украина .

Когда мы начали переводить часы

Переход с летнего на зимнее время и обратно в Украине начался еще в советский период. Этой традиции более 40 лет. С 1981 года стрелки часов переводили на час вперед в марте, а в октябре начиналось зимнее время с переводом на один час назад.

С провозглашением независимости практика сезонного времени продолжилась. В 1996 году на законодательном уровне было закреплено, что переход на зимнее время в Украине осуществляется в 04:00 в последнее воскресенье октября, а летнее время начинается в последние выходные марта.

Есть ли смысл в сезонном времени

Изначально необходимость перевода часов объяснялась экономией энергоресурсов на освещение, поскольку световой день становится дольше. Но на данный момент это утверждение утратило актуальность.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик энергетических рынков Максим Билявский, при смене сезонного времени существенно сэкономить не удастся, потому что главным потребителем электроэнергии являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия.

Исторические данные свидетельствуют, что в среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии, – уровень статистической погрешности. Однако в Украине нужна экономия в 20% и больше.

При этом Билявский отмечает, что даже для экономии электроэнергии на освещении переводить часы не обязательно – промышленным предприятиям достаточно заменить прожекторы площадок или лампы накаливания в цехах на LED.

"Тот эффект, на который полагались в советские времена, сейчас фактически не работает, поэтому экономить следует за счет модернизации промышленности, изменения графика рабочего времени промышленных предприятий и введения третьей смены", - рассказал эксперт.

К тому же, об отказе от практики сезонной смены времени постоянно говорят и медики. Перевод часов негативно влияет на циркадные ритмы человека, нарушается режим сна, ухудшается самочувствие. Ученые утверждают, это особо опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Попытки установить единое киевское время

Верховная рада несколько раз пыталась отменить перевод часов, но пока безуспешно. В 2011 году депутаты не смогли прийти к единому мнению, какое время нужно оставить – летнее или зимнее.

Весной 2021 парламентарии приняли в первом чтении законопроект №4201 ("Об исчислении времени в Украине"), который предлагал закрепить по всей территории страны единое киевское время.

Предполагалось, что Украина останется на зимнем времени UTC+2 – природном для нашей страны. В пользу отказа от перевода стрелок часов в Раде говорили о доказанных фактах негативного влияния на здоровье людей ежегодного перехода на летнее время.

Однако депутаты не смогли утвердить законопроект во втором чтении и отправили его на доработку. Дальнейшему рассмотрению документа помешало полномасштабное вторжение РФ.

Где еще переводят часы

Ежегодный переход на летнее/зимнее время практикуют в большинстве штатов США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Израиле, странах Евросоюза.

При этом в ЕС на протяжении нескольких лет обсуждали возможность установить единое время без перевода стрелок часов.

В 2021 году страны Евросоюза должны были выбрать, на каком постоянном времени они хотят остаться – на летнем или на зимнем. Однако этот эксперимент отложили из-за пандемии коронавируса.

Когда нужно перевести стрелки в 2022 году

Традиционно, зимнее время в Украине начнется в последнее воскресенье октября.

В этом году необходимо перевести стрелки часов на один час назад в ночь с субботы на воскресенье – в 04:00 30 октября. Переход на летнее время состоится 26 марта 2023 года в 03:00.

Анонсируя смену сезонного времени в Министерстве экономики подчеркнули, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению. Летнее время вводится с целью эффективного использования светлой части суток.