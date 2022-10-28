Чи допоможе переведення годинників в Україні з економією світла: думка експерта

Існує думка, що переведення годинника на зимовий час дозволить заощадити електричну енергію. Такий ефект дійсно має місце, але у разі витрати електроенергії на освітлення.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

Він пояснив, що після дня осіннього рівнодення, - світовий день зменшується, і щоби трохи його продовжити, час переводять на одну годину.

За словами аналітика, згідно з історичними даними, в середньому за рахунок переведення стрілок годинника вдається заощадити не більше 2% електроенергії, це рівень статистичної похибки. Проте в Україні потрібна економія у 20% і більше.

"Таким чином, суттєво зекономити не вдасться, тому що головним споживачем електроенергії є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства", - наголосив Білявський.

При цьому, як уточнює аналітик, досягти економії електричної енергії для освітлення можна і без переведення годинника - для цього достатньо промисловим підприємствам замінити прожектори майданчиків або лампи розжарювання в цехах на LED. За його оцінками, у такому разі лише підприємства Запоріжжя зможуть щодня заощаджувати близько 5 МВт потужності.

Білявський також зазначає, що найбільший потенціал економії електричної енергії полягає в оптимізації парку компресорного обладнання (базова потужність з регульованим приводом, частотне регулювання), яке централізоване та використовується для подачі повітря на технологічні операції у різні цехи.

"Оціночний економічний ефект - зменшення річного споживання електричної енергії за цією категорією до 30%", - додав він.

Крім того, аналітик пояснив, що той ефект, на який покладалися за радянських часів, зараз фактично не працює, тому економити також слід за рахунок модернізації промисловості, зміни графіка робочого часу промислових підприємств та запровадження третьої зміни.

Також, за його словами, доречно переглянути графік роботи та рухомий склад муніципального транспорту.