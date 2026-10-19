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Переведення годинників 2026: коли перехід на зимовий час і куди крутити стрілки

15:24 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Переведення годинників 2026: коли перехід на зимовий час і куди крутити стрілки Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Восени в Україні традиційно "змінюють" час, переходячи на так званий зимовий графік. Проте цей момент важливо не проґавити.

Докладніше про перехід на зимовий час у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Від чого залежить дата переведення годинників

Офіційні правила обчислення часу в нашій країні визначені на державному рівні.

Головним документом у цій сфері можна вважати постанову Кабінету міністрів №509 (ухвалену ще 13 травня 1996 року).

Саме вона закріпила на території України київський час (другий часовий пояс) і встановила чіткий графік сезонного переходу:

  • на літній час - в останню неділю березня (о 03:00 стрілки пересувають на 1 годину вперед);
  • на зимовий час - в останню неділю жовтня (о 04:00 стрілки повертають на 1 годину назад).

Отже, точне число (коли українцям потрібно переходити на зимовий час) залежить від того, на яку дату припадає в той чи інший рік остання неділя жовтня.

Читайте також: Переведення годинників: як зимовий час вплине на ваш сон та самопочуття

Як українцям перейти на зимовий час у 2026 році

Виходячи з чинної постанови уряду, щоб перейти на зимовий час, необхідно перевести стрілки годинників на 1 годину назад о 04:00 в останню неділю жовтня.

У 2026 році це буде 25 число.

Отже, "зміна" часу для українців відбудеться фактично в ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

При цьому поспати можна буде на годину довше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому перехід на зимовий час в Україні досі не скасували.

Крім того, ми пояснювали, чи може переведення годинників впливати на відключення світла під час війни й чому воно відбувається саме в неділю.

Читайте також, в яких країнах досі переводять годинники й чи "змінюють" час в Європі.

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