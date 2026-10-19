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Перевод часов 2026: когда переход на зимнее время и куда крутить стрелки

15:24 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Перевод часов 2026: когда переход на зимнее время и куда крутить стрелки Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Осенью в Украине традиционно "меняют" время, переходя на так называемый зимний график. Однако этот момент важно не упустить.

Подробнее о переходе на зимнее время в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего зависит дата перевода часов

Официальные правила исчисления времени в нашей стране определены на государственном уровне.

Главным документом в этой сфере можно считать постановление Кабинета министров №509 (принятое еще 13 мая 1996 года).

Именно оно закрепило на территории Украины киевское время (второй часовой пояс) и установило четкий график сезонного перехода:

  • на летнее время - в последнее воскресенье марта (в 03:00 стрелки передвигают на 1 час вперед);
  • на зимнее время - в последнее воскресенье октября (в 04:00 стрелки возвращают на 1 час назад).

Следовательно, точное число (когда украинцам нужно переходить на зимнее время) зависит от того, на какую дату приходится в тот или иной год последнее воскресенье октября.

Читайте также: Перевод часов: как зимнее время повлияет на ваш сон и самочувствие

Как украинцам перейти на зимнее время в 2026 году

Исходя из действующего постановления правительства, чтобы перейти на зимнее время, необходимо перевести стрелки часов на час назад в 04:00 в последнее воскресенье октября.

В 2026 году это будет 25-е число.

Итак, "смена" времени для украинцев произойдет фактически в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

При этом поспать можно будет на час дольше.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему переход на зимнее время в Украине до сих пор не отменили.

Кроме того, мы объясняли, может ли перевод часов влиять на отключения света во время войны и почему он происходит именно в воскресенье.

Читайте также, в каких странах до сих пор переводят часы и "меняют" ли время в Европе.

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