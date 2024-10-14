Переведення годинника 2024. Коли Україна перейде на зимовий час

Коли українці перейдуть на зимовий час

Перехід навесні на літній час і повернення восени до зимового в Україні офіційно запровадили у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.

Сьогодні переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній зазначається, що на території України запроваджено час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня о 3 годині - на 1 годину вперед

в останню неділю жовтня о 4 годині - на 1 годину назад

Метою переведення годинників є можливість для громадян довше працювати засвітло й менше використовували штучне освітлення. Крім того, дехто вважає, що перехід на літній час дозволяє хоч і не сильно, але все ж таки заощаджувати електроенергію.

Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.

Цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі). Тобто перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня й поспати при цьому можна буде на годину довше.