Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на зимнее время

Перевод часов в Украине в октябре 2024 года поможет всем гражданам одновременно перейти на так называемое зимнее время.
РБК-Украина рассказывает, когда именно и куда нужно будет перекрутить стрелки.
Переход весной на летнее время и возвращение осенью к зимнему в Украине официально ввели в 1981 году (во времена СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.
Сегодня перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
В нем отмечается, что на территории Украины введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
Целью перевода часов является возможность для граждан дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение. Кроме того, некоторые считают, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.
В то же время противники перевода стрелок отмечают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.
Этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи). То есть переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября и поспать при этом можно будет на час дольше.
Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако в течение длительного времени оставался открытым, поскольку депутаты не могли определиться, какое время оставлять - зимнее или летнее.
Суть проблемы заключалась в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении всего года. В то же время, большинство специалистов отмечали: не переводить стрелки часов в Украине реально.
В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, которым предусматривается отказ от перевода часов в Украину на летнее время. Он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.
Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.
При этом сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.
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