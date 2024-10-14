Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на зимнее время

Когда украинцы перейдут на зимнее время

Переход весной на летнее время и возвращение осенью к зимнему в Украине официально ввели в 1981 году (во времена СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.

Сегодня перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем отмечается, что на территории Украины введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3 часа - на 1 час вперед

в последнее воскресенье октября в 4 часа - на 1 час назад

Целью перевода часов является возможность для граждан дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение. Кроме того, некоторые считают, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.

В то же время противники перевода стрелок отмечают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи). То есть переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября и поспать при этом можно будет на час дольше.