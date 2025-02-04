Переведення в "Армія+". Яка різниця між наказом і розпорядженням

У Міністерстві оборони України пояснили, яка різниця між наказом і розпорядженням. Це важливо розуміти, зокрема, в межах погодження на переведення військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Чим відрізняються накази та розпорядження

У Міноборони розповіли, що за трохи більше ніж два місяці роботи сервісу зміни місця служби у застосунку "Армія+", погодження на переведення отримали 13 000 військовослужбовців.

"Проте військові подекуди чекають наказ на переведення, хоча замість нього готується та приходить в стройову саме розпорядження", - наголосили у відомстві.

З огляду на це, в МОУ вирішили пояснити:

у чому відмінності між цими документами;

як контролюється їх виконання.

Отже, наказ на переведення Кадровий центр Збройних сил України (ЗСУ) готує для офіцерів. Тим часом розпорядження готують для рядового, старшинського та сержантського складу.

"Обидва документи обов'язкові до виконання. Формування та доведення до частин наказів і розпоряджень про переведення наразі може тривати до двох тижнів", - уточнили в Міноборони.

Українцям пояснили, що важливо розрізняти ці документи. Йдеться про те, що солдати чи сержант при зверненні до стройової частини мають запитати саме розпорядження про переведення.

"В "Армія+" фіксуються випадки, коли розпорядження вже готове, але військових досі не переводять, очікуючи саме наказ", - зауважили у міністерстві.

Змінити місце служби можна в застосунку "Армія+" (інфографіка: mod.gov.ua)

Повідомляється також, що при зміні місця служби у розпорядженні не зазначається посада військового. Вказуються лише:

ім'я;

звання;

номер частини;

номер картки платника податків.

"Таким чином, якщо змінилась посада в межах однієї військової частини, це не перешкода для переведення", - додали у МОУ.

Крім того, українцям розповіли, що робити, коли розпорядження чи наказ не виконуються. У прес-службі Міноборони наголосили, що це - порушення права військовослужбовця, адже розпорядження і наказ є обов'язковими для виконання.

Зазначається, що Центральне управління захисту прав військовослужбовців (спільно з органами військового управління) реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів і контролюють їх виконання.

Якщо військова частина отримала розпорядження чи наказ, але ігнорує їх виконання, необхідно повідомити про це в "Армія+" через відповідну форму:

зайти в "Меню";

знайти "Служба підтримки";

обрати "Поширені питання";

перейти до "Зміна місця служби";

вибрати вгорі потрібне питання.

"Центральне управління захисту прав військовослужбовців отримає звернення та проконтролює виконання розпорядження чи наказу на переведення", - підсумували в МОУ.