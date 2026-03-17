ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Переважає балістика. РФ та Іран для своїх атак використовують схожий арсенал озброєння

11:13 17.03.2026 Вт
2 хв
Які види озброєння переважають у атаках Росії та Ірану?
aimg Костянтин Широкун
Росія та Іран у своїх ракетно-дронових атаках використовують дуже схожий арсенал озброєння – балістика малої та середньої дальності, крилаті ракети та дрони.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО".

Читайте також: Десятки "прильотів" та дрони з семи напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки РФ

Зазначається, що для ударів Іран використовує дуже схожий арсенал засобів, що і її партнер – Росія: переважна більшість ракет у залпі – балістика малої та середньої дальності, значно менше – крилатих ракет, і рої "Шахедів".

Як стверджують інформовані джерела РБК-Україна, Москва почала допомагати Тегерану з комплектуючими до "Шахедів", в тому числі – з системами зв'язку "Комета-М".

Чи надходять від росіян готові вироби – це питання ще додатково вивчається, зазначає один із співрозмовників видання.

При цьому сама ж Москва, як стверджують джерела РБК-Україна, наразі вже не відчуває критичної залежності від комплектуючих для своїх "Гераней" з Ірану.

РФ нарощує виробництво дронів

Росія може використати від 7 до 9 млн безпілотників у 2026 році. Таке масштабне нарощування виробництва дронів змушує Європу переглядати власну оборонну політику.

Також раніше повідомлялось, що раніше ЗМІ повідомляли, що у секторі військових технологій Росії фіксують перехід до промислового виробництва нових боєприпасів для безпілотників.

Це свідчить про спроби Москви вибудувати стабільну систему постачання та уніфікації озброєння для дронів.

Також нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 21 російське підприємство, залучене до розробки та виробництва безпілотників, які РФ застосовує у війні проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Іран Вторгнення Росії до України
Новини
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО