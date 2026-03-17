Переважає балістика. РФ та Іран для своїх атак використовують схожий арсенал озброєння
Росія та Іран у своїх ракетно-дронових атаках використовують дуже схожий арсенал озброєння – балістика малої та середньої дальності, крилаті ракети та дрони.
Про це йдеться у статті РБК-Україна "Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО".
Зазначається, що для ударів Іран використовує дуже схожий арсенал засобів, що і її партнер – Росія: переважна більшість ракет у залпі – балістика малої та середньої дальності, значно менше – крилатих ракет, і рої "Шахедів".
Як стверджують інформовані джерела РБК-Україна, Москва почала допомагати Тегерану з комплектуючими до "Шахедів", в тому числі – з системами зв'язку "Комета-М".
Чи надходять від росіян готові вироби – це питання ще додатково вивчається, зазначає один із співрозмовників видання.
При цьому сама ж Москва, як стверджують джерела РБК-Україна, наразі вже не відчуває критичної залежності від комплектуючих для своїх "Гераней" з Ірану.
РФ нарощує виробництво дронів
Росія може використати від 7 до 9 млн безпілотників у 2026 році. Таке масштабне нарощування виробництва дронів змушує Європу переглядати власну оборонну політику.
Також раніше повідомлялось, що раніше ЗМІ повідомляли, що у секторі військових технологій Росії фіксують перехід до промислового виробництва нових боєприпасів для безпілотників.
Це свідчить про спроби Москви вибудувати стабільну систему постачання та уніфікації озброєння для дронів.
Також нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 21 російське підприємство, залучене до розробки та виробництва безпілотників, які РФ застосовує у війні проти України.