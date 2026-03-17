Переважає балістика. РФ та Іран для своїх атак використовують схожий арсенал озброєння

Росія та Іран у своїх ракетно-дронових атаках використовують дуже схожий арсенал озброєння – балістика малої та середньої дальності, крилаті ракети та дрони.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО" .

Зазначається, що для ударів Іран використовує дуже схожий арсенал засобів, що і її партнер – Росія: переважна більшість ракет у залпі – балістика малої та середньої дальності, значно менше – крилатих ракет, і рої "Шахедів".

Як стверджують інформовані джерела РБК-Україна, Москва почала допомагати Тегерану з комплектуючими до "Шахедів", в тому числі – з системами зв'язку "Комета-М".

Чи надходять від росіян готові вироби – це питання ще додатково вивчається, зазначає один із співрозмовників видання.

При цьому сама ж Москва, як стверджують джерела РБК-Україна, наразі вже не відчуває критичної залежності від комплектуючих для своїх "Гераней" з Ірану.