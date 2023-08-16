"Перетворюють на полігон для навчань": Подоляк про тренування окупантів на ЗАЕС (відео)

"Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.

Подоляк поставив запитання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

"Чи побачимо ми санкції щодо "Росатому"? Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру", - додав радник керівника Офісу президента.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Спершу в МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції, проте пізніше спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

До того ж, голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.