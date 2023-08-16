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"Превращают в полигон для учений": Подоляк о тренировках оккупантов на ЗАЭС (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия РФ провела военные учения на захваченной Запорожской атомной электростанции. Это является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности", - говорится в сообщении.

Подоляк задал вопрос, будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС.

 

 

"Увидим ли мы санкции в отношении "Росатома"? Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков. Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Сначала в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако позже наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

К тому же, председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

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