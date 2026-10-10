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"Перетворити російські НПЗ на руїни": прем'єр Естонії звернувся з пропозицією до ЄС

21:51 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Крістен Міхал (Getty Images)

Євросоюз повинен настільки посилити Україну та її військову міць, щоб від російських нафтопереробних заводів залишилися лише руїни.

З такою пропозицією виступив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Міхал розкритикував рішення президента США Дональда Трампа послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального.

На переконання естонського прем’єра, очільник Білого дому припустився дійсно серйозної помилки.

Він звернув увагу світу на те, що така угода підриває багаторічні зусилля західних країн, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв.

На тлі останніх подій Міхал нагадав, що раніше саме США закликали союзників відмовлятися від російського палива.

"Це велика помилка, адже домовленості з диктаторами ведуть до катастрофи. Гроші, отримані від продажу газу та палива, використовують для вбивства невинних людей. До того ж дуже ймовірно, що очікуваного палива взагалі не буде", - заявив естонський прем'єр.

Саме тому Міхал пропонує Євросоюзу обговорити швидке збільшення військової підтримки України, до прикладу, під час засідання Європейської ради цього тижня.

"Нам варто подумати, чи можемо ми оперативно посилити допомогу Україні, щоб вона змогла перетворити російські нафтопереробні заводи на руїни", - наголосив Міхал.

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