Перетворили на ракету: у ГУР розкрили характеристики новітньої модифікації "Герань-5"

Зазначається, що на початку осені цього року росіяни почали застосовувати для ударів по містах України нову модифікацію БпЛА "Герань-5", яку за аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками вже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Так, планер "Герань-5 К5-К", як і його попередник "Герань-5", побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, хвостове оперення - однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

К5-К має менші за звичайну "Герань-5" довжину та розмах крил. У РФ також провели роботу над покращенням аеродинамічних характеристик фюзеляжу з метою підвищення швидкісних та висотних характеристик.

Верхня стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км, крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, а максимальна під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Дальність (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін.

У дослідженому експертами ГУР зразку, зокрема, була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90. Авіоніка ідентична останнім версіям іншого реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер" - польотний контролер, інерціальна навігаційна система "SADRA seeker" з модулем "МОХ", локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер, mesh-модем тощо.

Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин", яку раніше виявила ГУР у "Герані-4". Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять мікрокомп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи "Сусанин" входила камера подвійного діапазону.

Блок "Сусанин", який безпосередньо відповідає за обробку інформації з камери та порівняння її з еталоном, є мікрокомпʼютером Coke Pi в пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Як силова установка використовується турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих. Із 93 електронних компонентів найбільше - від виробників зі США, Китаю і Швейцарії.