UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Перетворили на ракету: у ГУР розкрили характеристики новітньої модифікації "Герань-5"

09:50 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ГУР розкрили характеристики новітньої модифікації "Герань-5" (росЗМІ)

У ГУР розкрили характеристики та ключових виробників комплектуючих нової модифікації російської "Герані-5" - К5-К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зазначається, що на початку осені цього року росіяни почали застосовувати для ударів по містах України нову модифікацію БпЛА "Герань-5", яку за аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками вже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Так, планер "Герань-5 К5-К", як і його попередник "Герань-5", побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, хвостове оперення - однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

К5-К має менші за звичайну "Герань-5" довжину та розмах крил. У РФ також провели роботу над покращенням аеродинамічних характеристик фюзеляжу з метою підвищення швидкісних та висотних характеристик.

Верхня стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км, крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, а максимальна під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Дальність (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін.

У дослідженому експертами ГУР зразку, зокрема, була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90. Авіоніка ідентична останнім версіям іншого реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер" - польотний контролер, інерціальна навігаційна система "SADRA seeker" з модулем "МОХ", локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер, mesh-модем тощо.

Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин", яку раніше виявила ГУР у "Герані-4". Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять мікрокомп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи "Сусанин" входила камера подвійного діапазону.

Блок "Сусанин", який безпосередньо відповідає за обробку інформації з камери та порівняння її з еталоном, є мікрокомпʼютером Coke Pi в пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Як силова установка використовується турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих. Із 93 електронних компонентів найбільше - від виробників зі США, Китаю і Швейцарії.

Нагадаємо, російські реактивні дрони здатні залітати навіть у західні регіони України. Дальність їхнього польоту визначається технічними характеристиками, обсягом запасу пального та бортовим обладнанням.

Крім того, українська ППО поступово підвищує ефективність перехоплення російських реактивних дронів. Наразі середній показник знищення безпілотників типу "Герань-4" становить майже 60%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до УкраїниРакетиДрони