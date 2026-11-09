Перетворили на ракету: у ГУР розкрили характеристики новітньої модифікації "Герань-5"
У ГУР розкрили характеристики та ключових виробників комплектуючих нової модифікації російської "Герані-5" - К5-К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.
Зазначається, що на початку осені цього року росіяни почали застосовувати для ударів по містах України нову модифікацію БпЛА "Герань-5", яку за аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками вже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.
Так, планер "Герань-5 К5-К", як і його попередник "Герань-5", побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, хвостове оперення - однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.
К5-К має менші за звичайну "Герань-5" довжину та розмах крил. У РФ також провели роботу над покращенням аеродинамічних характеристик фюзеляжу з метою підвищення швидкісних та висотних характеристик.
Верхня стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км, крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, а максимальна під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Дальність (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін.
У дослідженому експертами ГУР зразку, зокрема, була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90. Авіоніка ідентична останнім версіям іншого реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер" - польотний контролер, інерціальна навігаційна система "SADRA seeker" з модулем "МОХ", локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер, mesh-модем тощо.
Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи "Сусанин", яку раніше виявила ГУР у "Герані-4". Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять мікрокомп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи "Сусанин" входила камера подвійного діапазону.
Блок "Сусанин", який безпосередньо відповідає за обробку інформації з камери та порівняння її з еталоном, є мікрокомпʼютером Coke Pi в пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.
Як силова установка використовується турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих. Із 93 електронних компонентів найбільше - від виробників зі США, Китаю і Швейцарії.
Нагадаємо, російські реактивні дрони здатні залітати навіть у західні регіони України. Дальність їхнього польоту визначається технічними характеристиками, обсягом запасу пального та бортовим обладнанням.
Крім того, українська ППО поступово підвищує ефективність перехоплення російських реактивних дронів. Наразі середній показник знищення безпілотників типу "Герань-4" становить майже 60%.