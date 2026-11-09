Превратили в ракету: в ГУР раскрыли характеристики новейшей модификации "Герань-5"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что в начале осени этого года россияне начали применять для ударов по городам Украины новую модификацию БПЛА "Герань-5", которую по аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Так, планер "Герань-5 К5-К", как и его предшественник "Герань-5", построен по нормальной аэродинамической схеме. Несущее крыло прямой стреловидности расположено по схеме верхнеплана, хвостовое оперение – однокилевое, с неподвижными стабилизаторами и рулем направления.

К5-К имеет меньше обычной "Герань-5" длину и размах крыльев. В РФ также провели работу по улучшению аэродинамических характеристик фюзеляжа с целью повышения скоростных и высотных характеристик.

Верхний потолок высоты полета увеличился с 5 до 6 км, крейсерская скорость выросла до более чем 450 км/ч, а максимальный во время отдельных маневров может достигать 1000 км/ч. Дальность (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались прежними.

В исследованном экспертами ГУР образце, в частности, установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-90. Авионика идентична последним версиям другого реактивного БпЛА "Герань-4 Сикер" - полетный контроллер, инерциальная навигационная система "SADRA seeker" с модулем "МОХ", локализованная копия 16-элементной CRP-антенны Harxon GI-006, трекер, mesh-

Исследованный образец также оснащен блоком новой оптико-электронной корреляционной системы "Сусанин", которую ранее обнаружила ГУР в "Геране-4". Система сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память микрокомпьютера, для обеспечения соответствия маршрута ракеты от точки пуска к точке прицеливания. В исследованной К5 вместо оптических датчиков в систему "Сусанин" входила камера двойного диапазона.

Блок "Сусанин", непосредственно отвечающий за обработку информации из камеры и сравнение ее с эталоном, является микрокомпьютером Coke Pi в пластиковом корпусе с соответствующей маркировкой.

В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель ТРД-200, собранный в Алабуге из китайских комплектующих. Из 93 электронных компонентов больше всего – от производителей из США, Китая и Швейцарии.