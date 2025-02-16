Перетворили на фейерверк. Бійці "Азову" показали знищення ворожого "Града"

Російська РСЗВ "Град" разом із повним боєкомплектом вирушила на бойове завдання. "Азов" засікли ціль та знищили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

На відео показали роботу бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем "Азова".

Координати передали оператору FPV-дрона, який із першого удару влучив у російську техніку. В результаті - потужна детонація боєкомплекту, і замість обстрілу українських позицій окупанти зазнали поразки.

Українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град", яка прямувала на бойове завдання з повним "пакетом" ракет.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку морські піхотинці відбили штурм ворога, завдавши йому втрат. Спроба росіян була безрезультатною.

Попри мінні загородження та роботу FPV-дронів, дві ворожі БМП прорвалися і висадили піхоту на різних позиціях. Однак морські піхотинці оперативно знешкодили ворога. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, а штурм не відбувся.

Крім того, військові ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області, з якого окупанти запускали дрони по Україні.

Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому об'єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області.

У результаті удару було знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, що використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників на Сумщині.

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