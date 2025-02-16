ua en ru
Нд, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перетворили на фейерверк. Бійці "Азову" показали знищення ворожого "Града"

Україна, Неділя 16 лютого 2025 15:00
UA EN RU
Перетворили на фейерверк. Бійці "Азову" показали знищення ворожого "Града" Фото: Українські дрони ліквідували російську РСЗВ "Град" з боєкомплектом (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська РСЗВ "Град" разом із повним боєкомплектом вирушила на бойове завдання. "Азов" засікли ціль та знищили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град", яка прямувала на бойове завдання з повним "пакетом" ракет.

Аеророзвідка 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" вчасно виявила ворожу ціль за допомогою БпЛА "Лелека".

Координати передали оператору FPV-дрона, який із першого удару влучив у російську техніку. В результаті - потужна детонація боєкомплекту, і замість обстрілу українських позицій окупанти зазнали поразки.

На відео показали роботу бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем "Азова".

Нагадаємо, що на Покровському напрямку морські піхотинці відбили штурм ворога, завдавши йому втрат. Спроба росіян була безрезультатною.

Попри мінні загородження та роботу FPV-дронів, дві ворожі БМП прорвалися і висадили піхоту на різних позиціях. Однак морські піхотинці оперативно знешкодили ворога. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, а штурм не відбувся.

Крім того, військові ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області, з якого окупанти запускали дрони по Україні.

Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому об'єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області.

У результаті удару було знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, що використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників на Сумщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Азовці Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів