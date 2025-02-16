Перетворили на фейерверк. Бійці "Азову" показали знищення ворожого "Града"
Російська РСЗВ "Град" разом із повним боєкомплектом вирушила на бойове завдання. "Азов" засікли ціль та знищили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
Українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град", яка прямувала на бойове завдання з повним "пакетом" ракет.
Аеророзвідка 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" вчасно виявила ворожу ціль за допомогою БпЛА "Лелека".
Координати передали оператору FPV-дрона, який із першого удару влучив у російську техніку. В результаті - потужна детонація боєкомплекту, і замість обстрілу українських позицій окупанти зазнали поразки.
На відео показали роботу бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем "Азова".
Нагадаємо, що на Покровському напрямку морські піхотинці відбили штурм ворога, завдавши йому втрат. Спроба росіян була безрезультатною.
Попри мінні загородження та роботу FPV-дронів, дві ворожі БМП прорвалися і висадили піхоту на різних позиціях. Однак морські піхотинці оперативно знешкодили ворога. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, а штурм не відбувся.
Крім того, військові ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області, з якого окупанти запускали дрони по Україні.
Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому об'єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області.
У результаті удару було знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, що використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників на Сумщині.
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