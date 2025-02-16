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Превратили в фейерверк. Бойцы "Азова" показали уничтожение вражеского "Града"

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 15:00
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Превратили в фейерверк. Бойцы "Азова" показали уничтожение вражеского "Града" Фото: Украинские дроны ликвидировали российскую РСЗО "Град" с боекомплектом (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская РСЗО "Град" вместе с полным боекомплектом отправилась на боевое задание. "Азов" засекли цель и уничтожили врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", которая направлялась на боевое задание с полным "пакетом" ракет.

Аэроразведка 12-й бригады специального назначения "Азов" вовремя обнаружила вражескую цель с помощью БпЛА "Аист".

Координаты передали оператору FPV-дрона, который с первого удара попал в российскую технику. В результате - мощная детонация боекомплекта, и вместо обстрела украинских позиций оккупанты потерпели поражение.

На видео показали работу бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем "Азова".

Напомним, что на Покровском направлении морские пехотинцы отбили штурм врага, нанеся ему потери. Попытка россиян была безрезультатной.

Несмотря на минные заграждения и работу FPV-дронов, две вражеские БМП прорвались и высадили пехоту на разных позициях. Однако морские пехотинцы оперативно обезвредили врага. В результате, обе вражеские группы были уничтожены вместе с техникой, а штурм не состоялся.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области, с которого оккупанты запускали дроны по Украине.

Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по вражескому объекту вблизи села Елизаветовка Курской области.

В результате удара был уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников на Сумщине.

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