Превратили в фейерверк. Бойцы "Азова" показали уничтожение вражеского "Града"

Российская РСЗО "Град" вместе с полным боекомплектом отправилась на боевое задание. "Азов" засекли цель и уничтожили врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

На видео показали работу бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем "Азова".

Координаты передали оператору FPV-дрона, который с первого удара попал в российскую технику. В результате - мощная детонация боекомплекта, и вместо обстрела украинских позиций оккупанты потерпели поражение.

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", которая направлялась на боевое задание с полным "пакетом" ракет.

Напомним, что на Покровском направлении морские пехотинцы отбили штурм врага, нанеся ему потери. Попытка россиян была безрезультатной.

Несмотря на минные заграждения и работу FPV-дронов, две вражеские БМП прорвались и высадили пехоту на разных позициях. Однако морские пехотинцы оперативно обезвредили врага. В результате, обе вражеские группы были уничтожены вместе с техникой, а штурм не состоялся.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области, с которого оккупанты запускали дроны по Украине.

Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по вражескому объекту вблизи села Елизаветовка Курской области.

В результате удара был уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников на Сумщине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.