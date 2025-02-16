Мінус піхота та дві БМП. Українські військові відбили штурм на Покровському напрямі

На Покровському напрямку морські піхотинці успішно відбили штурм противника. Спроба росіян була безуспішною і з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Підрозділи морської піхоти відбили черговий ворожий штурм, знищивши бронетехніку та піхоту супротивника.

За даними аеророзвідки, кілька одиниць броньованої техніки ворога рухались у напрямку оборонних позицій, де вони планували зібратися для штурмових дій.

Незважаючи на мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, дві ворожі БМП все ж прорвались і висадили піхоту на різних позиціях.

Однак підрозділи морської піхоти швидко знешкодили противника. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, і штурм не відбувся.