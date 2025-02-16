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Мінус піхота та дві БМП. Українські військові відбили штурм на Покровському напрямі

Покровськ, Неділя 16 лютого 2025 10:40
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Мінус піхота та дві БМП. Українські військові відбили штурм на Покровському напрямі Фото: На Покровському напрямку морпіхи відбили ворожий штурм (facebook.com_CinCAFU)
Автор: Владислава Ткаченко

На Покровському напрямку морські піхотинці успішно відбили штурм противника. Спроба росіян була безуспішною і з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Підрозділи морської піхоти відбили черговий ворожий штурм, знищивши бронетехніку та піхоту супротивника.

За даними аеророзвідки, кілька одиниць броньованої техніки ворога рухались у напрямку оборонних позицій, де вони планували зібратися для штурмових дій.

Незважаючи на мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, дві ворожі БМП все ж прорвались і висадили піхоту на різних позиціях.

Однак підрозділи морської піхоти швидко знешкодили противника. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, і штурм не відбувся.

Бої за Покровськ

Покровськ - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади.

Наступ російських військ на південь і південний захід від Покровська за останні два тижні значно сповільнився. Це може бути пов'язано з тим, що російське командування, ймовірно, зосередить увагу на наступальних операціях навесні та влітку 2025 року, зокрема на Костянтинівку - найбільш південну точку лінії оборони України в Донецькій області.

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