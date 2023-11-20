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Перестріляються між собою. Окупант розповів про алкоголізм в армії РФ (перехоплення)

Понеділок 20 листопада 2023 19:21
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Перестріляються між собою. Окупант розповів про алкоголізм в армії РФ (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати, через погані умови в армії та на фронті, зловживають алкоголем та погрожують один одному розстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За його словами, росіяни мають піти у наступ на Херсонському напрямку. Однак він сумнівається в успішності наступу, адже росіяни зазнають втрат через обстріли з боку ЗСУ.

Окрім цього він скаржиться, що 80% солдатів у підрозділі зловживають алкогольними напоями.

"Д*білоїди прям кінчені. Я кажу, я з ними куди поїду. Нас в увал не відпускають, тому що бояться зап'ятисотитися і знову ж таки п'яні. Мені не платили знаєш скільки? 3 місяці, ні зарплату, ні 195. Навіть телефони палевні зараз", - каже росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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