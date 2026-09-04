Перестрілка у Києві: суд звільнив співробітника СБУ з-під варти

Печерський суд Києва відпустив під особисту поруку співробітника Служби безпеки України Назара Верхолу. Він є фігурантом справи щодо стрілянини між ГУР та СБУ на вулиці Шумського у Києві.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Суд відпустив Верхолу

Назара Верхолу звільнили з-під варти під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

Його підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Прокурор і адвокат попросили про засідання в закритому форматі під час обрання запобіжного заходу. Тож суддя ухвалив закрити засідання.

Прокурор просив для службовця СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень. Сторона захисту наполягала на більш м'якому запобіжному заході.

Стрілянина на Шумського

Нагадаємо, зранку 2 вересня в соцмережах поширилися відео з наслідками стрілянини в житловому масиві Березняки, поблизу будинку на вулиці Юрія Шумського.

Поліція перекрила рух транспорту в районі. На місці події працювали силовики.

У СБУ заявили, що заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов, якого напередодні затримали, нібито мав контакти з ФСБ і готував замах на одного з лідерів російської опозиції.