Перестрілка у Києві: суд звільнив співробітника СБУ з-під варти
Печерський суд Києва відпустив під особисту поруку співробітника Служби безпеки України Назара Верхолу. Він є фігурантом справи щодо стрілянини між ГУР та СБУ на вулиці Шумського у Києві.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.
Суд відпустив Верхолу
Назара Верхолу звільнили з-під варти під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.
Його підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Прокурор і адвокат попросили про засідання в закритому форматі під час обрання запобіжного заходу. Тож суддя ухвалив закрити засідання.
Прокурор просив для службовця СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень. Сторона захисту наполягала на більш м'якому запобіжному заході.
Стрілянина на Шумського
Нагадаємо, зранку 2 вересня в соцмережах поширилися відео з наслідками стрілянини в житловому масиві Березняки, поблизу будинку на вулиці Юрія Шумського.
Поліція перекрила рух транспорту в районі. На місці події працювали силовики.
У СБУ заявили, що заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов, якого напередодні затримали, нібито мав контакти з ФСБ і готував замах на одного з лідерів російської опозиції.
Також повідомлялося, що 4 вересня суд у Києві обрав запобіжний захід для військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія Іванова. Напередодні йому оголосили підозру у справі про стрілянину в столиці.