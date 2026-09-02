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Перестрілка у Києві: СБУ повідомила про збройний напад, є поранені

12:28 02.09.2026 Ср
2 хв
На співробітників СБУ напали представники одного з підрозділів Сил оборони
aimg Олена Чупровська
Фото: У Києві затримали нападників на слідчих СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)

СБУ повідомила про збройний напад під час слідчих дій на Березняках у Києві. Є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генпрокурора.

Що сталося під час обшуку

Згідно з заявою, представники Служби безпеки України (СБУ) проводили невідкладні дії за однією з київських адрес. Обшук був частиною розслідування теракту, який, за версією відомства, організувала ФСБ РФ.

Під час обшуку група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців, аби завадити слідчим діям.

До операції залучили "Альфу"

Щоб зупинити напад і убезпечити учасників процесуальних дій, на місце викликали бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

Під час придушення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок цього є поранені серед тих, хто чинив опір.

Нападників затримали. Попередньо встановлено, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України.

Слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, що 1 вересня стало відомо, що заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова викрали біля власного будинку.

У штабі РДК заявили, що не мають жодної інформації про його місцеперебування, і звернулися до ГУР, СБУ та ДБР.

Того ж дня вранці 2 вересня СБУ спільно з ГУР повідомили, що зірвали теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який приїхав в Україну з нагоди Дня незалежності.

За даними джерел РБК-Україна, ідеться саме про Каплунова, хоча офіційно в спецслужбі його ім'я не називали.

Тим часом у соцмережах зранку 2 вересня поширили відео з наслідками стрілянини на Березняках, у районі вулиці Юрія Шумського. Поліція тимчасово перекрила рух транспорту в цьому районі.

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КиївСлужба безпеки України