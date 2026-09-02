Перестрелка в Киеве: СБУ сообщила о вооруженном нападении, есть раненые

СБУ сообщила о вооруженном нападении во время следственных действий на Березняках в Киеве. Есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.
Согласно заявлению, представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводили безотлагательные действия по одному из киевских адресов. Обыск являлся частью расследования теракта, который, по версии ведомства, организовала ФСБ РФ.
В ходе обыска группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу. Нападавшие также заблокировали автомобилями проезд правоохранителей, чтобы помешать следственным действиям.
Чтобы остановить нападение и обезопасить участников процессуальных действий, на место вызвали бойцов спецподразделения Центра специальных операций "Альфа" СБУ.
При подавлении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате ранены среди сопротивляющихся.
Нападавших задержали. Предварительно установлено, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины.
Следственные действия по делу продолжаются.
Напомним, что 1 сентября стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова похитили у собственного дома.
В штабе РДК заявили, что не располагают никакой информацией о его местонахождении, и обратились в ГУР, СБУ и ДБР.
В тот же день утром 2 сентябряСБУ совместно с ГУР сообщили, что сорвали теракт ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня независимости.
По данным источников РБК-Украина, речь идет именно о Каплунове, хотя официально в спецслужбе его имя не называли.
Между тем , в соцсетях утром 2 сентября распространили видео с последствиями стрельбы на Березняках, в районе улицы Юрия Шумского. Полиция временно перекрыла движение в этом районе.