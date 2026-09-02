Перестрелка в Киеве: СБУ сообщила о вооруженном нападении, есть раненые

В тот же день утром 2 сентябряСБУ совместно с ГУР сообщили, что сорвали теракт ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня независимости.

По данным источников РБК-Украина, речь идет именно о Каплунове, хотя официально в спецслужбе его имя не называли.

Между тем , в соцсетях утром 2 сентября распространили видео с последствиями стрельбы на Березняках, в районе улицы Юрия Шумского. Полиция временно перекрыла движение в этом районе.