Перестрелка в Харькове: полиция рассматривает несколько версий произошедшего

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего в результате перестрелки в Харькове, в которой один человек погиб и еще один госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, следователи осуществляют досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Главные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это покушения на умышленное убийство на заказ лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или связанные с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших", - говорится в сообщении.

Также в рамках открытых уголовных производств назначены 13 судебных экспертиз.

Напомним, 25 октября в Харькове двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке, где их ждал вооруженный человек. Началась перестрелка, в которой один человек погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы. Начальник полиции Харькова Валерий Сокуренко назвал произошедшее "бандитскими разборками".

Отметим, что в этой перестрелке погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох. В полиции не исключают связь между этими убийствами.

Также РБК-Украина писало, что полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов перестрелки. Среди изъятого - 130 подствольных гранат, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов и другое оружие.