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Перестрелка в Харькове: полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов

Новости » Политика    28.10.2019 - 20:10
Перестрелка в Харькове: полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов
Фото: изъятое оружие (hk.npu.gov.ua)

Правоохранители заявили, что это самый большой арсенал оружия, изъятый за последние годы

Полиция изъяла крупнейший за последние годы арсенал оружия у одного из фигурантов перестрелки в Харькове, которая произошла на ул. Клочковской в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, оружейный арсенал был обнаружен в ходе обысков дома одного из фигурантов перестрелки.

"Во время неотложного обыска по месту жительства 47-летнего гражданина и его дачного участка правоохранителями обнаружено и изъято 13 мобильных телефонов, 2 ноутбука, документы и внушительный оружейный арсенал. Среди изъятого - 130 подствольных гранат к подствольного гранатомета, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов различных калибров", - говорится в сообщении.

Изъятый арсенал направлен на экспертизу для проверки на причастность к совершению других преступлений в Харьковском регионе.

Фото: изъятое оружие (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 25 октября в Харькове двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке, где их ждал вооруженный человек. Началась перестрелка, в которой один человек погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы.

Начальник полиции Харькова Валерий Сокуренко назвал произошедшее "бандитскими разборками".

Отметим, что в результате этой перестрелки погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимир Борох. В полиции не исключают связь между этими убийствами.

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