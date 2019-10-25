В полиции рассказали подробности перестрелки в Харькове

Фото: начальник харьковской полиции Валерий Сокуренко (npu.gov.ua)

Начальник полиции Харькова назвал перестрелку "бандитскими разборками"

Перестрелка в Харькове 25 октября оказалась "бандитскими разборками". Об этом заявил полиции Харьковской области Валерий Сокуренко, передает пресс-служба полиции в Facebook.

По его словам, стрельба возле супермаркета "Восторг" в Харькове была "бандитской разборкой".

"Они относятся к людям, которые системно нарушают закон. На некоторых из них это уже третье покушение на убийство", - отметил Сокуренко.

Он также изложил версию правоохранителей. Двое жителей Харькова вышли из супермаркета и направлялись к авто, но на парковке их ждал вооруженный мужчина.

"Началась перестрелка: выстрелы были с обеих сторон. В результате один человек скончался в машине "скорой", другого доставили в реанимацию с ранениями бедра, плеча и головы, он в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся на автомобиле Toyota RAV4, его впоследствии нашли брошенным", - сказал Сокуренко.

Харківська поліція встановила особу чоловіка, який вчинив у місті стрілянину Харківська поліція встановила особу чоловіка, який вчинив у місті стрілянину Оперативне відео та коментар начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка Опубліковано Поліція Харківської області Пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

Впоследствии полиция заметила подозреваемого в районе Южного вокзала.

"В результате взрыва он погиб. Думаю, это не был несчастный случай", - подчеркнул начальник полиции и добавил, что подозреваемый был жителем Донецкой области.

"Такое впечатление, что киллер заказчика боялся больше, чем полицию. Вместо того, чтобы показаться патрульным - он подорвался", - добавил Сокуренко.

Напомним, ранее сообщалось, что погибший в этой перестрелке был свидетелем по делу об убийстве депутата российской Думы Дениса Вороненкова.

Также известно, что жертвами покушения стали Владимир Борох и Георгий Исаков, которых связывают с харьковской организацией "Оплот" и местными криминальными кругами.