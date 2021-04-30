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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась

Автор: Анастасия Рокитна

В Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы. Стрельба ведется около часа.

Об этом сообщает агентство 24.kg.

Агентство пишет, что стрельба ведется продолжительное время - около часа.

В Управлении внутренних дел Баткенской области сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.

Отметим, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

Вместе с тем, главам МИД Киргизии и Таджикистана удалось договориться о прекращении огня, а также отводе военных от границы.

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Новости Украины КиргизияТаджикистанСтрельба