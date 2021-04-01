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Перестрелка в Броварах: будут судить банду и криминального авторитета

Новина українською → Бровары, Четверг 01 апреля 2021 18:25
Перестрелка в Броварах: будут судить банду и криминального авторитета Фото: задержание участника перестрелки в Броварах (facebook com UA National Police)
Автор: РБК-Украина

Украинские правоохранители завершили расследование массовой перестрелки в Броварах в мае 2020 года. В суд передали обвинительное заключение в отношении 15 участников банды во главе с криминальным авторитетом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года перевозчики в Броварах обратились к криминальному авторитету с просьбой в любой способ устранить конкуренцию в перевозках по маршруту Бровары - станция метро "Лесная" (Киев). В дальнейшем он организовал банду, которая и устроила перестрелку в жилом квартале с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.

В деле о перестрелке пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

Напомним, массовая перестрелка в Броварах произошла 19 мая 2020, спецоперация по задержанию участников проводилась в нескольких областях. Всего в инциденте участвовали около 100 человек, троих госпитализировали с ранениями.

В полиции изначально заявляли, что перестрелка стала следствием конфликта перевозчиков "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

На фоне этого инцидента в Киеве с новой силой вспыхнули акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, вплоть до попытки самоподжога со стороны активиста.

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