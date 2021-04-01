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Стрілянина в Броварах: судитимуть банду і кримінального авторитета

Новость на русском → Бровари, Четвер 01 квітня 2021 18:25
Стрілянина в Броварах: судитимуть банду і кримінального авторитета Фото: затримання учасника стрілянини в Броварах (facebook com UA National Police)
Автор: РБК-Україна

Українські правоохоронці завершили розслідування масової стрілянини в Броварах в травні 2020 року. До суду передали обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в травні 2020 року перевізники в Броварах звернулися до кримінального авторитету з проханням у будь-який спосіб усунути конкуренцію у перевезеннях за маршрутом Бровари - станція метро "Лісова" (Київ). Надалі він організував банду, яка влаштувала стрілянину в житловому кварталі з нелегальними перевізниками з Вінницької області.

У справі про стрілянину п'ятнадцять осіб звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, масова стрілянина в Броварах сталася 19 травня 2020, спецоперація по затриманню учасників проводилася у кількох областях. Загалом в інциденті брали участь близько 100 осіб, трьох госпіталізовано з пораненнями.

В поліції спочатку заявляли, що перестрілка стала наслідком конфлікту перевізників "Союзавто" і "Євроавтоальянс", які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

На тлі цього інциденту в Києві з новою силою спалахнули акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аж до спроби самопідпалу з боку активіста.

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