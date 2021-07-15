ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: ВР приняла доработанный закон за основу

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 13:16
Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: ВР приняла доработанный закон за основу Фото: Рада хочет пересмотреть налоги для игорного бизнеса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроект №2713-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 252 нардепа.

Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Прописано, что субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) хотят облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Планируется отменить тройную плату за лицензии:

  • на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
  • на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
  • за игровой автомат.

Уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Закон вводит обезличенную отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.

Напомним, в начале июня Рада отправила этот закон на повторное первое чтение.

Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".

Так, прошлым летом народные депутаты легализовали игорный бизнес.

Читайте РБК-Украина в Google News
игорный бизнес Налоги Верховная рада
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева