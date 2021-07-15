Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: ВР приняла доработанный закон за основу
Верховная рада планирует пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроект №2713-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ поддержали 252 нардепа.
Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.
Прописано, что субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.
Крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) хотят облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Планируется отменить тройную плату за лицензии:
- на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
- на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
- за игровой автомат.
Уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.
Закон вводит обезличенную отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.
Напомним, в начале июня Рада отправила этот закон на повторное первое чтение.
Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".
Так, прошлым летом народные депутаты легализовали игорный бизнес.