Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: ВР прийняла доопрацьований закон
Верховна рада планує переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Народні депутати схвалили у повторному першому читанні законопроект №2713-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Документ підтримали 252 нардепи.
Закон пропонує встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску й проведення лотерей - 10%.
Прописано, що суб’єкти господарювання мають сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.
Великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) хочуть оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
Планується скасувати потрійну плату за ліцензії:
- на діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності,
- на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет,
- за гральний автомат.
Уже сплачені потрійні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор у рахунок майбутніх щорічних платежів за ліцензію.
Закон вводить знеособлену звітність для податкових агентів для усунення проблем з утриманням податку на доходи фізосіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів.
Нагадаємо, на початку червня Рада відправила цей закон на повторне перше читання.
Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".
Так, минулого літа народні депутати легалізували гральний бізнес.