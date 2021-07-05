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Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон

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Украина, Понедельник 05 июля 2021 16:34
Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон Фото: Раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предоставил такую ​​рекомендацию по поводу законопроекта №2713-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Согласно документу, субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Планируется отменить тройную плату за лицензии:

  • на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
  • на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
  • за игровой автомат.

При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.

Уточняется, что уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять доработанный законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Рада отправила на доработку закон об отмене налогообложения выигрышей в азартных играх, если приз более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).

Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".

Так, прошлым летом ВР легализовала игорный бизнес.

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