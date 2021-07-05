Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон
Верховной раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предоставил такую рекомендацию по поводу законопроекта №2713-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.
Согласно документу, субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.
Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Планируется отменить тройную плату за лицензии:
- на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
- на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
- за игровой автомат.
При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.
Уточняется, что уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.
Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять доработанный законопроект за основу", - указано в сообщении.
Напомним, в начале июня Рада отправила на доработку закон об отмене налогообложения выигрышей в азартных играх, если приз более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).
Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".
Так, прошлым летом ВР легализовала игорный бизнес.