ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада отправила на доработку закон о пересмотре налогов для азартных игр и лотерей

Новина українською →
Украина, Четверг 03 июня 2021 15:13
Рада отправила на доработку закон о пересмотре налогов для азартных игр и лотерей Фото: Рада хочет пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила на доработку закон об отмене налогообложение выигрышей в азартных играх, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен). Народные депутаты не поддержали за основу законопроект №2713-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Принятие документа за основу поддержали лишь 217 нардепов. За его направление на повторное первое чтение в комитет проголосовали 229 депутатов ВР.

Проект устанавливал единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, предусматривалось, что субъекты хозяйствования будут также платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Если организаторы азартных игр осуществляют иную деятельность, начисление и уплата ими налога на прибыль происходило бы по базовой (основной) ставке налога.

Документ предлагал отменить необоснованную тройную плату за лицензии на букмекерскую деятельность, на азартные игры казино в интернете, а также за игровой автомат. При этом вводить нулевую ставку налога на доход не собирались.

Подробнее об изменениях в налогообложении игорного бизнеса читайте в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".

Так, прошлым летом Верховная рада легализовала игорный бизнес.

В феврале 2021 года в Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы Верховная Рада игорный бизнес Налоги
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях