ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 липня 2021 16:34
Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон Фото: Раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор і лотерей (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав таку рекомендацію стосовно законопроекту №2713-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску й проведення лотерей - 10%.

Згідно з документом, суб’єкти господарювання мають сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Пропонується великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Планується скасувати потрійну плату за ліцензії:

  • на діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності,
  • на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет,
  • за гральний автомат.

При цьому нульову ставку податку на дохід запроваджувати не будуть.

Уточнюється, що вже сплачені потрійні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор у рахунок майбутніх щорічних платежів за ліцензію.

Запроваджується знеособлена звітність для податкових агентів для усунення проблем з утриманням податку на доходи фізосіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Рада відправила на доопрацювання закон про скасування оподаткування виграшів в азартних іграх, якщо приз понад 8 мінімальних зарплат (зараз 48 тисяч гривень).

Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

Так, минулого літа ВР легалізувала гральний бізнес.

Читайте РБК-Україна в Google News
игорный бизнес Податки Верховна рада
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС