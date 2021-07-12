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Перешла на язык угроз: Россия запугивает стран-участниц Крымской платформы

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали об угрозах России странам-участницам Крымской платформы. Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью "Крым.Реалии".

По ее словам, Украина получает информацию об этом, в том числе, и от партнеров.

"Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о Крымской платформе и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы", - сказала она.

Джеппар сообщила, что есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер - то ли в экономической плоскости, то ли в военном сотрудничестве.

Напомним, около 20 представителей иностранных государств приедут для участия в Крымской платформе.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформе.

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