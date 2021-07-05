ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крымская платформа: представители скольких стран примут участие

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 10:44
Крымская платформа: представители скольких стран примут участие Фото: сколько лидеров стран приедут на Крымскую платформу (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Украине планируют провести Крымскую платформу. Около 20 представителей иностранных государств приедут для участия в саммите, в том числе и лидеры стран.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По словам собеседника, точно приедут на саммит лидеры Польши, Словакии, стран Балтии. Президент Турции Рэджеп Эрдоган трижды подтверждал свое участие, но пока не прислал официального согласия. Со своим форматом участия пока до сих пор не определились Франция и Германия.

"Россияне активно ходят по МИДам других стран, что-то рассказывают, угрожают проблемами в торговле и т.д., чтобы не приезжали на саммит", - сказал собеседник.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформе.

Отметим, Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Крым саммит
NEWS
В Украине 244 новых случаев коронавируса
В Украине 244 новых случаев коронавируса
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС