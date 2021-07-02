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Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформе

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Украина, Пятница 02 июля 2021 15:26
Кулеба призывает лидеров стран присоединяться к Крымской платформе Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (пресс-служба министра)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрийhttps://www.rbc.ua/rus/news Кулеба призывает лидеров разных стран присоединяться к Крымской платформе. По его мнению, это поможет им отстоять и их собственные национальные интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - написал в своем сообщении Кулеба.

Напомним, что Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы.

Также Министерство иностранных дел приветствует одобрение закона о коренных народах.

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Крым Дмитрий Кулеба
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