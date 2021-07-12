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Перейшла на мову погроз: Росія залякує країн-учасниць Кримської платформи

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про погрози Росії країнам-учасницям Кримської платформи. Через російські дипломатичні представництва відбувається робота з дискредитації Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова заступника міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За її словами, Україна отримує інформацію про це, в тому числі, і від партнерів.

"Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про Кримську платформу і про те, як будуть ставитися до країн, які до неї приєднаються. Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози", - сказала вона.

Джеппар повідомила, що є ряд країн, співпраця Росії з якими носить критичний характер - чи то в економічній площині, чи то у військовому співробітництві.

Нагадаємо, близько 20 представників іноземних держав приїдуть для участі в Кримській платформі.

Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи.

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