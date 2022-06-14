Перешел на сторону оккупанта: мэр Святогорска получил подозрение в госизмене

Правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуре о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Следствие отмечает, что городской голова, который перешел на сторону врага, распространил через СМИ обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также Бандура благодарил российских военных, которые захватили город.

Также Бандура согласился занять должность так называемого "главы" временно оккупированного Святогорска, которую ему предложил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Этим, по мнению следствия, мэр Святогорска нанес вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.