Перейшов на бік окупанта: мер Святогірська отримав підозру у держзраді

Правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Слідство зазначає, що міський голова, що перейшов на бік ворога, поширив через ЗМІ звернення, у якому пропагував ідеї "руського миру". Також Бандура дякував російським військовим, які захопили місто.

Також Бандура погодився зайняти посаду так званого "голови" тимчасово окупованого Святогірська, яку йому запропонував ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Цим, на думку слідства, мер Святогірська завдав шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.