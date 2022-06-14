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Перейшов на бік окупанта: мер Святогірська отримав підозру у держзраді

Фото: Володимир Бандура, мер Святогірська (facebook.com/voba.bandura)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство зазначає, що міський голова, що перейшов на бік ворога, поширив через ЗМІ звернення, у якому пропагував ідеї "руського миру". Також Бандура дякував російським військовим, які захопили місто.

Також Бандура погодився зайняти посаду так званого "голови" тимчасово окупованого Святогірська, яку йому запропонував ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Цим, на думку слідства, мер Святогірська завдав шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Як повідомлялося, мер Святогірська перейшов на бік Росії.

Окрім цього, на початку червня окупанти обстріляли територію Святогірської лаври. В результаті цього Всіхсвятський скит згорів вщент. Тоді Бандура записав звернення, в якому звинувачував українських військових у навмисному підпалі скиту.

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Святогорскдержзрада