Мэр Святогорска перешел на сторону России

Мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Встретился с главой боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

"Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение "специальной военной операции", - написал лидер боевиков Пушилин.

Также глава "ДНР" отметил, что Бандура якобы скрывал свою позицию "из-за вынужденных причин".

В то же время Пушилин предложил предателю "занять пост главы администрации города Святогорска".