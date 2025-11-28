Переселенцям в Україні даватимуть ваучери на квартиру: які умови та сума

Україна розширює підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Йдеться про те, що деякі родини зможуть отримати так званий житловий ваучер.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.
Згідно з інформацією очільниці уряду, в Україні розширюють підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.
Подати заяву на отримання так званого житлового ваучера можна буде:
Його номінал - 2 мільйони гривень.
Свириденко розповіла, що подати заяву на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Повідомляється, що ваучер дозволяє:
При цьому механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.
"Це - перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", - поділилась прем'єр-міністр України.
Вона пояснила також, що ваучер можна буде використати впродовж 5 років.
"Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів", - додала Свириденко.
Очільниця уряду пояснила, що подати заяву на отримання житлового ваучера може внутрішньо переміщена особа, яка:
"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета - щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - підсумувала прем'єр-міністр.
