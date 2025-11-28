Переселенцам в Украине будут давать ваучеры на квартиру: каковы условия и сумма

Когда стартует программа и какова сумма ваучера

Согласно информации главы правительства, в Украине расширяют поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Подать заявление на получение так называемого жилищного ваучера можно будет:

с 1 декабря 2025 года;

через "Дію".

Его номинал - 2 миллиона гривен.

На кого рассчитан жилищный ваучер и что позволяет

Свириденко рассказала, что подать заявление на жилищный ваучер смогут ВПЛ с ВОТ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Сообщается, что ваучер позволяет:

приобрести жилье;

инвестировать в строительство;

использовать деньги, как первый взнос, или погасить ипотеку.

При этом механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

Каков срок действия жилищного ваучера

"Это - первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории", - поделилась премьер-министр Украины.

Она объяснила также, что ваучер можно будет использовать в течение 5 лет.

"После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств", - добавила Свириденко.

Кто именно может подать заявление на жилищный ваучер

Глава правительства объяснила, что подать заявление на получение жилищного ваучера может внутренне перемещенное лицо, которое:

имеет статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеет само, как и его семья, другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получало жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в "єВідновлення".

"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель - чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны", - подытожила премьер-министр.

Публикация Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)