Общество Образование Деньги Изменения

Переселенцам в Украине будут давать ваучеры на квартиру: каковы условия и сумма

Некоторые из ВПЛ смогут получить жилищный ваучер от государства (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украина расширяет поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ). Речь идет о том, что некоторые семьи смогут получить так называемый жилищный ваучер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Когда стартует программа и какова сумма ваучера

Согласно информации главы правительства, в Украине расширяют поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Подать заявление на получение так называемого жилищного ваучера можно будет:

  • с 1 декабря 2025 года;
  • через "Дію".

Его номинал - 2 миллиона гривен.

На кого рассчитан жилищный ваучер и что позволяет

Свириденко рассказала, что подать заявление на жилищный ваучер смогут ВПЛ с ВОТ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Сообщается, что ваучер позволяет:

  • приобрести жилье;
  • инвестировать в строительство;
  • использовать деньги, как первый взнос, или погасить ипотеку.

При этом механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

Каков срок действия жилищного ваучера

"Это - первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории", - поделилась премьер-министр Украины.

Она объяснила также, что ваучер можно будет использовать в течение 5 лет.

"После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств", - добавила Свириденко.

Кто именно может подать заявление на жилищный ваучер

Глава правительства объяснила, что подать заявление на получение жилищного ваучера может внутренне перемещенное лицо, которое:

  • имеет статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);
  • имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;
  • имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;
  • не владеет само, как и его семья, другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);
  • не получало жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в "єВідновлення".

"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель - чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны", - подытожила премьер-министр.

Публикация Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают запретить выселение ВПЛ из временного жилья.

Кроме того, мы объясняли, что известно о новых выплатах ВПЛ с ВОТ в рамках очередного этапа развития программы "єВідновлення".

Читайте также про "єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей - как купить жилье с государственной компенсацией.

