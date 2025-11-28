Переселенцам в Украине будут давать ваучеры на квартиру: каковы условия и сумма

Украина расширяет поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ). Речь идет о том, что некоторые семьи смогут получить так называемый жилищный ваучер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.
Согласно информации главы правительства, в Украине расширяют поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.
Подать заявление на получение так называемого жилищного ваучера можно будет:
Его номинал - 2 миллиона гривен.
Свириденко рассказала, что подать заявление на жилищный ваучер смогут ВПЛ с ВОТ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Сообщается, что ваучер позволяет:
При этом механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.
"Это - первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории", - поделилась премьер-министр Украины.
Она объяснила также, что ваучер можно будет использовать в течение 5 лет.
"После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств", - добавила Свириденко.
Глава правительства объяснила, что подать заявление на получение жилищного ваучера может внутренне перемещенное лицо, которое:
"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель - чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны", - подытожила премьер-министр.
