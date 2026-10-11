Переселенцям можуть зупинити виплати через збій у даних про перетин кордону

Переселенцям можуть припинити допомогу на проживання через помилкові дані про перетин кордону, навіть якщо вони не виїжджали з України або давно повернулися. Таке рішення можна оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольгу Алтуніну.

За чинними правилами допомогу справді можуть припинити, якщо людина перебувала за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом протягом піврічного періоду виплат.

Проте Офіс омбудсмана фіксує й інші випадки. Система реєструвала виїзд людини з України, але не бачила її повернення. Через таку технічну помилку переселенці залишалися без грошей, хоча фактично не порушували правил.

"Орієнтовно у 7 із 10 опрацьованих Офісом омбудсмана випадків щодо відмови або припинення допомоги були підстави вважати рішення неправомірним", - зазначила Алтуніна.

Після втручання омбудсмана Пенсійний фонд переглядав такі рішення і поновлював або призначав допомогу. Правозахисниця наголосила, що збій у державних реєстрах не має залишати людину без підтримки.