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Переселенцям можуть зупинити виплати через збій у даних про перетин кордону

08:05 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Переселенцям можуть зупинити виплати через збій у даних про перетин кордону Фото: переселенцям можуть зупинити виплати через помилки в даних (колаж РБК-Україна)
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Переселенцям можуть припинити допомогу на проживання через помилкові дані про перетин кордону, навіть якщо вони не виїжджали з України або давно повернулися. Таке рішення можна оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольгу Алтуніну.

За чинними правилами допомогу справді можуть припинити, якщо людина перебувала за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом протягом піврічного періоду виплат.

Проте Офіс омбудсмана фіксує й інші випадки. Система реєструвала виїзд людини з України, але не бачила її повернення. Через таку технічну помилку переселенці залишалися без грошей, хоча фактично не порушували правил.

"Орієнтовно у 7 із 10 опрацьованих Офісом омбудсмана випадків щодо відмови або припинення допомоги були підстави вважати рішення неправомірним", - зазначила Алтуніна.

Після втручання омбудсмана Пенсійний фонд переглядав такі рішення і поновлював або призначав допомогу. Правозахисниця наголосила, що збій у державних реєстрах не має залишати людину без підтримки.

Цієї осені правила виплат для ВПО суттєво змінилися. Уряд дозволив автоматично продовжувати допомогу частині переселенців, тож багатьом більше не треба щопівроку подавати нову заяву. Розмір виплат залишився незмінним: 3000 грн для дітей і людей з інвалідністю та 2000 грн для інших отримувачів.

Невдовзі змінюється і головний документ переселенців: з 22 жовтня статус ВПО підтверджуватиме новий документ, хоча нинішні довідки до цієї дати залишаються чинними.

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