Переселенцам могут остановить выплаты из-за сбоя в данных о пересечении границы

Переселенцам могут прекратить помощь на проживание из-за ошибочных данных о пересечении границы, даже если они не уезжали из Украины или давно вернулись. Такое решение можно оспорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольгу Алтунину.

По действующим правилам помощь действительно могут прекратить, если человек находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение полугодового периода выплат.

Однако Офис омбудсмана фиксирует и другие случаи. Система регистрировала выезд человека из Украины, но не видела его возвращения. Из-за такой технической ошибки переселенцы оставались без денег, хотя фактически не нарушали правила.

"Ориентировочно в 7 из 10 проработанных Офисом омбудсмана случаев отказа или прекращения помощи были основания считать решение неправомерным", - отметила Алтунина.

После вмешательства омбудсмана Пенсионный фонд пересматривал такие решения и возобновлял или назначал помощь. Правозащитница подчеркнула, что сбой в государственных реестрах не должен оставлять человека без поддержки.