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Переселенцям можуть підвищити допомогу на 1000 гривень з січня 2027 року

08:07 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: допомогу ВПО можуть підвищити на 1000 гривень з 2027 року (колаж РБК-Україна)

Бюджетний комітет Верховної Ради включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання для ВПО на 1000 гривень з 1 січня 2027 року. Остаточне рішення ухвалять під час другого читання бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Павла Фролова у Facebook.

Ідеться про правки №1040 і №1041 до проєкту бюджету на 2027 рік. Якщо їх ухвалять, з 1 січня допомога на проживання становитиме:

  • 4000 гривень - для дітей та людей з інвалідністю;
  • 3000 гривень - для інших переселенців.

Що зміниться для дітей ВПО

Підвищену допомогу пропонують поширити на дітей переселенців, які виїхали з дому ще з 2014 року. Крім того, правки скасовують вимогу, за якою діти ВПО мають обов'язково навчатися офлайн за новим місцем проживання.

Коли ухвалять рішення

Поки це лише доручення уряду. Після підтримки комітету та Верховної Ради Кабмін має опрацювати пропозиції і знайти на них гроші під час підготовки остаточної версії бюджету-2027.

Допомогу на проживання за жовтень переселенцям профінансують 21 жовтня, кошти надійдуть на картки протягом кількох днів після цієї дати.

Водночас частина ВПО ризикує втратити виплати через помилки в державних реєстрах: бази не завжди фіксують, що людина повернулася в Україну після поїздки за кордон.

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