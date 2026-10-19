Переселенцям можуть підвищити допомогу на 1000 гривень з січня 2027 року

Ідеться про правки №1040 і №1041 до проєкту бюджету на 2027 рік. Якщо їх ухвалять, з 1 січня допомога на проживання становитиме:

4000 гривень - для дітей та людей з інвалідністю;

- для дітей та людей з інвалідністю; 3000 гривень - для інших переселенців.

Що зміниться для дітей ВПО

Підвищену допомогу пропонують поширити на дітей переселенців, які виїхали з дому ще з 2014 року. Крім того, правки скасовують вимогу, за якою діти ВПО мають обов'язково навчатися офлайн за новим місцем проживання.

Коли ухвалять рішення

Поки це лише доручення уряду. Після підтримки комітету та Верховної Ради Кабмін має опрацювати пропозиції і знайти на них гроші під час підготовки остаточної версії бюджету-2027.