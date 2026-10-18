Мінсоцполітики назвало дату, коли ВПО отримають допомогу на проживання за жовтень

Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб за жовтень профінансують 21 жовтня. Кошти надійдуть на банківські картки протягом кількох днів після цієї дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

"Інформуємо, що цього місяця фінансування виплат ВПО відбудеться 21 жовтня, а зарахування коштів на ваші картки буде протягом декількох днів від цієї дати", - повідомили в міністерстві.

Отже, якщо гроші не надійшли саме 21 жовтня, хвилюватися не варто: зарахування може тривати кілька днів.