Переселенцам могут повысить пособие на 1000 гривен с января 2027 года

Речь идет о правках №1040 и №1041 к проекту бюджета на 2027 год. Если их примут, с 1 января помощь на жительство будет составлять:

4000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;

– для детей и людей с инвалидностью; 3000 гривен – для других переселенцев.

Что изменится для детей ВПО

Повышенную помощь предлагают распространить на детей выехавших из дома переселенцев еще с 2014 года. Кроме того, правки отменяют требование, согласно которому дети ВПО должны обязательно учиться офлайн по новому месту жительства.

Когда примут решение

Пока это только поручение правительства. После поддержки комитета и Верховной Рады Кабмин должен разработать предложения и найти на них деньги при подготовке окончательной версии бюджета-2027.