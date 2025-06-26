Переселенцям масово відмовляють в оренді житла: названо головні причини

Чому відмовляють ВПО

Основні причини, які називають власники житла:

40% сумніваються у платоспроможності переселенців;

32% не довіряють і бояться, що орендарі можуть зникнути без попередження;

25% хвилюються за збереження майна;

12% зізнаються у власних упередженнях;

9% посилаються на негативний досвід або грубу поведінку;

3% не згодні з політичними поглядами потенційних орендарів.

Хоча 72% власників заявляють про готовність здавати житло ВПО, для чверті переселенців пошук квартири залишається болючим питанням.

Зростає дискримінація і вимоги

Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:

походження орендаря (70%),

його позицію щодо війни (44%),

мову спілкування (41%),

статус військовослужбовця (47%).

Основні проблеми на ринку оренди

Для всіх орендарів, незалежно від статусу, найпоширенішими труднощами є:

високі ціни на житло (82%),

висока конкуренція (71%),

невідповідність інформації в оголошеннях (65%),

неадекватні умови проживання (51%),

шахрайство (37%).

Це створює додатковий стрес і перешкоджає стабілізації життя для тих, хто і так був змушений тікати від війни.

Попри заявлену готовність допомагати ВПО, реальна ситуація на ринку оренди демонструє глибокі упередження та нерівність доступу до житла, особливо для найвразливіших категорій українців.