Переселенцям масово відмовляють в оренді житла: названо головні причини

Попри те, що в Україні вже третій рік триває повномасштабна війна, багато внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з труднощами при спробах орендувати житло. 28% орендодавців відмовляють переселенцям у житлі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.
Основні причини, які називають власники житла:
Хоча 72% власників заявляють про готовність здавати житло ВПО, для чверті переселенців пошук квартири залишається болючим питанням.
Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:
Для всіх орендарів, незалежно від статусу, найпоширенішими труднощами є:
Це створює додатковий стрес і перешкоджає стабілізації життя для тих, хто і так був змушений тікати від війни.
Попри заявлену готовність допомагати ВПО, реальна ситуація на ринку оренди демонструє глибокі упередження та нерівність доступу до житла, особливо для найвразливіших категорій українців.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає попит на доступне житло серед людей з інвалідністю - понад 30% рієлторів уже мали таких клієнтів, а після початку повномасштабної війни кількість запитів зросла. Найбільше шукають квартири з безбар’єрним доступом, пандусами та автономністю. Водночас 37% рієлторів зіштовхувались із відмовами орендодавців - через стереотипи, страхи та необлаштованість житла.
Також ми розповідали, що уряд спростив отримання компенсації за оренду житла для військових і ветеранів. Заяву тепер можна подати через ЦНАП, діє електронний формат, а також спрощено процедуру для захисників без статусу УБД.
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